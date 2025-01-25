اهالي الناقورة وطير حرفا يتحضرون للعودة

تجمع عدد من اهالي الناقورة وطير حرفًا عند منطقة الحمرا البياضة الذين استحصلوا على تصاريح من الجيش ومختبرات الجيش لتفقد منازلهم وأرزاقهم ، كما شوهدت اليات وجرافات ضخمة متوجهة إلى طير حرفا والجبين وشيحين لفتح الطرق العامة والداخلية ، فيما تقوم فرق الهندسة في الجيش الاستمرار بعمليات المسح والكشف للحفاظ على السلامة العامة قبل دخول الاهالي اليها.

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