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لبنان

اهالي الناقورة وطير حرفا يتحضرون للعودة

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:17
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تجمع عدد من اهالي الناقورة وطير حرفًا عند منطقة الحمرا البياضة الذين استحصلوا على تصاريح  من الجيش ومختبرات الجيش لتفقد منازلهم وأرزاقهم ، كما شوهدت اليات وجرافات ضخمة متوجهة إلى طير حرفا والجبين وشيحين لفتح الطرق العامة والداخلية ، فيما تقوم فرق الهندسة في الجيش الاستمرار  بعمليات المسح والكشف للحفاظ على السلامة العامة قبل دخول الاهالي اليها.  
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