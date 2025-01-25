وزير العدل ينفي كلاما منسوبا إليه في جريدة الاخبار

نفى وزير العدل القاضي هنري خوري نفيا قاطعا الكلام المنسوب اليه في العدد الصادر في جريدة الاخبار بتاريخ 25/1/2025، جملة وتفصيلا ما نسب على لسانه ضمن المقال الذي يحمل عنوان "شكوى تحرش ضد رئيس مجلس الشورى"....، موضحا أنه لم يستقبل سوى احدى القاضيات التي استمع اليها، وطلب منها اتخاذ ما تراه مناسبا خاصة في ظل وجود تحقيق جار امام النيابة العامة التمييزية".

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