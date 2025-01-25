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لبنان

عبدالله: الحكومة ملزمة إطلاق عجلة الإقتصاد المنتج

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:31
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 كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "الحمائية للانتاج الأميركي التي أعلنها الرئيس ترامب لأكبر اقتصاد في العالم، هي الجواب الحقيقي على من يتمسك بالاقتصاد الريعي في لبنان بحجة الاقتصاد الحر. الحكومة الجديدة ملزمة إطلاق عجلة الإقتصاد المنتج في السياسات والتشريع".
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