Advertisement

لبنان

مخزومي في ذكرى استشهاد الرائد عيد والمؤهل مرعب: دفعا حياتهما ثمنا للحقيقة والعدالة

Lebanon 24
25-01-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1311140-638734044775024244.png
Doc-P-1311140-638734044775024244.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "17 عاما على استشهاد الرائد وسام عيد والمؤهل أسامة مرعب. شهيدان دفعا حياتهما ثمنا للحقيقة والعدالة، وانضما إلى قافلة الشهداء الذين رحلوا بأجسادهم لكنهم كرسوا بدمائهم مبدأ الدفاع عن دولة القانون والقضاء والمؤسسات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-25
05:49 | 2025-01-25
05:42 | 2025-01-25
05:38 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:00 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24