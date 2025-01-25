مخزومي في ذكرى استشهاد الرائد عيد والمؤهل مرعب: دفعا حياتهما ثمنا للحقيقة والعدالة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "17 عاما على استشهاد الرائد وسام عيد والمؤهل أسامة مرعب. شهيدان دفعا حياتهما ثمنا للحقيقة والعدالة، وانضما إلى قافلة الشهداء الذين رحلوا بأجسادهم لكنهم كرسوا بدمائهم مبدأ الدفاع عن دولة القانون والقضاء والمؤسسات".

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