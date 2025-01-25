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لبنان

المرتضى التقى المسؤول في الضمان الاجتماعي مكرم غصوب

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:40
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب الذي شكره باسم بلدة الفريكة -قضاء المتن لاصداره قرارا بإنشاء مكتبة عامة في مقر بيت الحرير في البلدة، لتكون من ضمن شبكة المكتبات العامة التي ترعاها وزارة الثقافة.
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وكانت مناسبة تم خلالها البحث في موضوع توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة ودار نشر "انانا"بهدف نشر الابداع التفاعلي على المستوى الثقافي.
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