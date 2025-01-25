18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى التقى المسؤول في الضمان الاجتماعي مكرم غصوب
Lebanon 24
25-01-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب الذي شكره باسم بلدة الفريكة -قضاء المتن لاصداره قرارا بإنشاء مكتبة عامة في مقر بيت الحرير في البلدة، لتكون من ضمن شبكة المكتبات العامة التي ترعاها وزارة الثقافة.
Advertisement
وكانت مناسبة تم خلالها البحث في موضوع توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة ودار نشر "انانا"بهدف نشر الابداع التفاعلي على المستوى الثقافي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
Lebanon 24
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
10:23 | 2025-01-24
24/01/2025 10:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
16:00 | 2025-01-24
24/01/2025 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
14:35 | 2025-01-24
24/01/2025 02:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة
00:43 | 2025-01-25
25/01/2025 12:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)
Lebanon 24
بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)
23:30 | 2025-01-24
24/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2025-01-25
"حزب الله": نشجب قيام أميركا بإعادة إدراج "الحوثيين" في لوائح الإرهاب
08:58 | 2025-01-25
تزامناً مع بدء عملية تبادل الأسرى... ماذا شهد مُخيّم عين الحلوة اليوم؟
08:55 | 2025-01-25
افرام: لحكومة تكنوقراط من دون محاصصة
08:33 | 2025-01-25
مُحاولة سرقة أغنام من مزرعة في بلدة الطيبة
08:20 | 2025-01-25
بشأن المواد الكيميائيّة المُخزّنة في منشآت طرابلس والزهراني.. هذا ما أكدته وزارة الطاقة
08:14 | 2025-01-25
الخازن: أي تأخير في تنفيذ اتفاق وقف النار ليس سوى محاولة لفرض أمر واقع يخدم أجندات خارجية
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
25/01/2025 16:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
25/01/2025 16:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
25/01/2025 16:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24