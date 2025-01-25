المرتضى التقى المسؤول في الضمان الاجتماعي مكرم غصوب

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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب الذي شكره باسم بلدة الفريكة -قضاء المتن لاصداره قرارا بإنشاء مكتبة عامة في مقر بيت الحرير في البلدة، لتكون من ضمن شبكة المكتبات العامة التي ترعاها وزارة الثقافة.وكانت مناسبة تم خلالها البحث في موضوع توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة ودار نشر "انانا"بهدف نشر الابداع التفاعلي على المستوى الثقافي.