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لبنان

بالصور.. الجيش تسلّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:49
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلّمت وحدات من الجيش مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة، في جوار مخيم البداوي - طرابلس. كما ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وأجهزة مراقبة.
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تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق اللبنانية.
 
 
 
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