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لبنان

"حزب الله": نشجب قيام أميركا بإعادة إدراج "الحوثيين" في لوائح الإرهاب

Lebanon 24
25-01-2025 | 09:00
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صدر عن حزب الله بيان بشأن إدراج الإدارة الأميركية الجديدة حركة أنصار الله على "لائحة الإرهاب"، وجاء فيه:

يشجب حزب الله قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏"لوائح الإرهاب الأميركية"، ويعتبره تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت.  ‏
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‏يعتبر حزب الله أن الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب.‏

‏إن هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.‏

‏يُعرب حزب الله عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني، ويؤكد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏
 
 
 
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