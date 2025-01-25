نائب يتحدّث عن "جريمة".. "مواد سامة" تهدد المواطنين!

طالب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ايلي خوري عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مدعي عام البيئة في الشمال بالتدخل الفوري لوقف الجريمة المتمادية بحق المواطنين في منطقتي البداوي وطرابلس.

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وفي منشوراته، قال خوري: "إن وزارة الطاقة ووزارة البيئة مسؤولتان مباشرة عن الأضرار الصحية والبيئية التي طالت المئات من أبناء منطقة البداوي وطرابلس".



وأكمل: "كنت قد حذرت في أكثر من مناسبة وعقدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الزميل النائب أشرف ريفي للإضاءة على موضوع المواد السامة والمشعّة المخزّنة في منشأة النفط في البداوي، والتي ما زالت تسبب خطراً كبيراً على أبناء المنطقة والثروة البيئية والحيوانية المحيطة بها".



وختم: "مع إنطلاق عهد الرئيس جوزاف عون، الذي أعطى أملاً جديداً للبنانيين ببناء دولة القانون، أتوجه لمدعي عام البيئة في الشمال القاضي غسان باسيل بالبدء فوراً بالتحقيق اللازم لمنع التمادي بهذا الضرر ووقف هذه المجزرة ومحاسبة الأشخاص مهما علا شأنهم من الوزراء القيمين على هذا الموضوع".