Advertisement

لبنان

نائب يتحدّث عن "جريمة".. "مواد سامة" تهدد المواطنين!

Lebanon 24
25-01-2025 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1311272-638734301596587660.jpg
Doc-P-1311272-638734301596587660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ايلي خوري عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مدعي عام البيئة في الشمال بالتدخل الفوري لوقف الجريمة المتمادية بحق المواطنين في منطقتي البداوي وطرابلس. 
Advertisement
 
 
وفي منشوراته، قال خوري: "إن وزارة الطاقة ووزارة البيئة مسؤولتان مباشرة عن الأضرار الصحية والبيئية التي طالت المئات من أبناء منطقة البداوي وطرابلس".

وأكمل: "كنت قد حذرت في أكثر من مناسبة وعقدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الزميل النائب أشرف ريفي للإضاءة على موضوع المواد السامة والمشعّة المخزّنة في منشأة النفط في البداوي، والتي ما زالت تسبب خطراً كبيراً على أبناء المنطقة والثروة البيئية والحيوانية المحيطة بها".

وختم: "مع إنطلاق عهد الرئيس جوزاف عون، الذي أعطى أملاً جديداً للبنانيين ببناء دولة القانون، أتوجه لمدعي عام البيئة في الشمال القاضي غسان باسيل بالبدء فوراً بالتحقيق اللازم لمنع التمادي بهذا الضرر ووقف هذه المجزرة ومحاسبة الأشخاص مهما علا شأنهم من الوزراء القيمين على هذا الموضوع".
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-01-25
16:46 | 2025-01-25
16:15 | 2025-01-25
16:00 | 2025-01-25
15:39 | 2025-01-25
15:32 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24