"مثير للقلق".. ماذا قالت إسرائيل عن وضع جنوب لبنان اليوم؟

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنّ سكان جنوب لبنان عادوا إلى قراهم وبلداتهم، اليوم الأحد، وذلك رغم تواجد الجيش الإسرائيلي فيها.

وقالت الصحيفة إن قوات الجيش الإسرائيلي تُطلق النار على الأشخاص الذين يحاولون العودة والوصول إلى قرى جنوب لبنان، وأضافت: "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم. ومع ذلك، قرر مجلس الوزراء الأمني في نهاية الأسبوع عدم الانسحاب في الوقت الحالي لأن الجيش اللبناني لم ينتشر في جنوب لبنان كما وعد".

Advertisement

من ناحيتها، قالت تقارير إسرائيلية أخرى إنَّ "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مشاهدة اللبنانيين يقتربون لمسافة صفر من دبابة إسرائيلية مثلما حصل في بلدة مارون الراس.