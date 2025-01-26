استهدفهما العدوّ.. الجيش يُعلن استشهاد عسكري وإصابة آخر

اعلنت قيادة الجيش استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة- صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل- مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي، في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية.

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