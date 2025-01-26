بو عاصي: هذا هو المطلوب من الخماسية ولبنان الرسمي

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "إكس":



"تحية لأهلنا في الجنوب لشجاعتهم في الإصرار على العودة إلى منازلهم. مطلوب من الخماسية التدخل فورا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على أهلنا. المطلوب بالأخص من لبنان الرسمي التحرك فورا لدى عواصم القرار وعدم الاكتفاء بشكوى إلى مجلس الأمن".

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