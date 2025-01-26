كلاس: كرامة الوطن من كرامة الإنتماء

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر منصة "إكس"، مواكبة لرحلة الأهالي إلى تراب الجنوب:

"شهادة للشهادة. عودة أهل الأرض إلى الأرض هي وقفات مجد. كرامة الوطن من كرامة الإنتماء والإيمان والوفاء".