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لبنان

كلاس: كرامة الوطن من كرامة الإنتماء

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:18
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 كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر منصة "إكس"، مواكبة لرحلة الأهالي إلى تراب الجنوب:
"شهادة للشهادة. عودة أهل الأرض إلى الأرض هي وقفات مجد. كرامة الوطن من كرامة الإنتماء والإيمان والوفاء".
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وزير الشباب والرياضة

جورج كلاس

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