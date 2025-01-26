أبو فاعور: تحية إلى الجيش الذي يثبت حرصه على حماية شعبه

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وأشار أبو فاعور إلى أن "الدول التي ضمنت الاتفاق تتحمل مسؤولية تطبيقه"، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي جرائم يرتكبها الاحتلال بحق الشعب اللبناني".