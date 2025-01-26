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لبنان

أبو فاعور: تحية إلى الجيش الذي يثبت حرصه على حماية شعبه

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:39
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 وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في بيان، "تحية تقدير إلى الجنوبيين الذين يواجهون الاحتلال بشجاعة وثبات، ويصرون على حقهم في العودة إلى بيوتهم وقراهم رغم التحديات. كما وجه التحية إلى الجيش الذي يثبت حرصه على حماية شعبه ووطنه".
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وأشار أبو فاعور إلى أن "الدول التي ضمنت الاتفاق تتحمل مسؤولية تطبيقه"، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي جرائم يرتكبها الاحتلال بحق الشعب اللبناني".
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