Advertisement

لبنان

رسالة عاجلة من قبلان إلى "اليونيفيل".. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1311541-638734981628284070.jpg
Doc-P-1311541-638734981628284070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة عاجلة لممثلية الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان جاء فيها:

"لممثلية الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل والأطراف الضامنة لاتفاق وقف النار أقول: اللحظة تاريخ، والإلتزام الدولي مثل حد السيف والبديل مقاومة ومقاومة فقط، ولا تراجع أبداً عن سيادتنا وأرضنا ودفاعنا وسيل مقاومتنا الجارف، وحين تدوس إسرائيل الإلتزامات الدولية فإن المقاومة وشعبها هي البديل الضامن وسنأخذ حقّنا بيدنا بعيداً عن نفاق واشنطن ولعبة العالم، ولا بدّ من خروج الإسرائيلي اليوم وإلا فسنخرجه بالقوة، وهذا الشعب الجنوبي العظيم الذي هزم إسرائيل بكل حروبها يهزمها اليوم، والعين على قيادة اليونيفيل التي تلعب دور الدبابة الإسرائيلية، فيما السفارة الأميركية تساهم بلعبة الاحتلال ولن تفلح وسننتصر كما هو تاريخ انتصاراتنا الطويلة، والحل فقط باندحار الاسرائيلي المحتل".
Advertisement

أضاف: "الرئيس عون والرئيس سلام مطالبان بدور استثنائي جداً، والمشهد معجزة، ولا قيمة للبنان بلا هذا المشهد السيادي الذي يذكّر البعض بعظمة الإستراتيجية الدفاعية الوطنية، والأطراف الضامنة يشاركون الإسرائيلي لعبة الإحتلال، وزمن الصبر انتهى مع مضي الستين يوماً، وما يجري الآن انتصار مدوّ، وللأطراف الضامنة أقول: الدبابة الإسرائيلية بين الإندحار أو الدمار، ولا ثالث بهذه اللحظة من التاريخ، والخيار شعبنا ومقاومتنا وجيشنا، ولا بديل عن سيادة لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-26
11:28 | 2025-01-26
11:22 | 2025-01-26
11:19 | 2025-01-26
10:53 | 2025-01-26
10:42 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24