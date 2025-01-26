الحريري: وجود الجيش إلى جانب الناس هو رسالة حياة وكرامة

كتب الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر منصة "إكس":



"ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لجهة وقف الاجرام الاسرائيلي بحق المدنيين اللبنانيين العزل، بعد سقوط شهداء وجرحى جراء إقدام قوات العدو الإسرائيلي اليوم، على اطلاق النار على المواطنين اللبنانيين العائدين الى قراهم في الجنوب. مشهد عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب برفقة الجيش اللبناني يحمل طمأنينة وسط الألم، ويجسد وطنا يحتضن جميع أبنائه في كل بقعة من أرضه. وجود الجيش إلى جانب الناس هو رسالة حياة وكرامة".

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