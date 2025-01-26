بالمواعيد والأماكن.. بيان من "السجل العقاري" بشأن تسليم أوامر القبض وسندات الملكية

Advertisement

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 28 و29 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم نهار الخميس الواقع في 30 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة.- نهار الاثنين والجمعة مخصصة للأعمال الإدارية فقط لا تقبل المراجعات.- أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهار الاثنين و الثلاثاء و الاربعاء والخميس في 27-28-29-30 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وسوف تستقبل نهار الخميس في 30 كانون الثاني 2025 معاملات جديدة.- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهاري الثلاثاء والخميس في 28 و30 كانون الاول 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه. وستقوم نهار الخميس في 30 كانون الثاني 2025 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية في أمانة السجل.- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس في 30 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 28 و29 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.