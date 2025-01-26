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لبنان

المرتضى: ليست الأرض إلاّ لأهلها

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:59
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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، على حسابه على موقع "اكس" :

" في اليوم الستين نعود إلى قرانا الصامدة الأبيّة البهيّة.

ذلك حقٌ طبيعي لنا وتعبير حيّ عن إرادة الصمود ضد الاحتلال الذي عوّد العالم على انتهاك الحقوق والقوانين والاتفاقات.
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ما يمارسه جيش العدوان ضدّ العائدين لن ينقذ كيانه من أزمته الحالية. المتمثلة في أن أهلنا عائدون حتى آخر حبة تراب، فيما المستوطنون يرفضون أن يعودوا. ذلك أن البطولة تقودنا والخوف يسيطر على أعداء الإنسانية" .

وختم المرتضى:"هذه حتمية التاريخ. ليست الأرض إلاّ لأهلها" .
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