خواجة: الجنوبيون يقولون اليوم للعدو لا مكان لك على أرضنا

كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه عبر منصة "اكس":



"ها هم الجنوبيون لاسيما أبناء القرى الحدودية المحتلة يرسمون بدمائهم الزكية مشهدية تحرير جديدة. ها هم الجنوبيون وأحرار لبنان يقولون للعدو الاسرائيلي أن تهديداتك وممارساتك الإجرامية من أعمال قتل وتفجير وتجريف وتدمير مقومات الحياة لن تخيفنا ولن تثنينا عن العودة إلى بلداتنا وقرانا المهدمة التي سنعيد بناءها لتكون أروع وأجمل. ها هم الجنوبيون أهل الإباء والعنفوان يقولون اليوم للعدو لا مكان لك فوق أرضنا وسنحرر كل شبرٍ منها بشتى السبل والوسائل مهما بلغت الأكلاف والتضحيات".

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