وفد من "الجماعة الإسلامية" زار الجسر.. هذا ما تم بحثه

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زار وفد من "الجماعة الإسلامية" برئاسة مسؤولها السياسي في الشمال سعيد العويك، الوزير السابق سمير الجسر، في دارته في طرابلس، وتمّ التداول بالوضع السياسي العام من سقوط النظام في سوريا وانتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة.وأمل المجتمعون "أن تبصر الحكومة النور بأسرع وقت ممكن، وأن تلبّي تطلعات اللبنانيّين بغد مشرق وجميل، من خلال تسمية ذوي الكفاءات والقدرات والتمثيل الوازن".وتم التأكيد على "ضرورة التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود التي من شأنها الدفع باتجاه تحقيق ما يصبو إليه أهلنا".