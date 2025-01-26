Advertisement

لبنان

ينال صلح: هذا اليوم الذي يذكرنا بعيد "التحرير"

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1311628-638735100886238494.jpg
Doc-P-1311628-638735100886238494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعرب عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب ينال صلح عن افتخاره "بهذا اليوم الذي يذكرنا بعيد التحرير في أيار عام 2000، ونحن نشد على أيادي أهلنا في الجنوب وعلى أيدي كل من توجه إلى القرى الحدودية، فهذا اليوم هو عرس وطني بامتياز، لأنه يحقق السيادة الوطنية، ويكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة الذي نشهده اليوم ترجمة على أرض، على كل ذرة من تراب الجنوب".
Advertisement

وتابع خلال مواكبته المسيرات السيارة التي جابت ساحات وشوارع مدينة بعلبك ابتهاجا: "نحن نوجه تحية الإجلال والإكبار لأهلنا، وللشهداء الأبرار الذين ارتقوا اليوم وبالأمس، ولكل الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن، وتلك الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وهذا الشعب هو مناصر ومواظب على هذه المسيرة، ونحن إلى جانبه، وسوف نكون على الدوام مع نهج المقاومة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-26
11:28 | 2025-01-26
11:22 | 2025-01-26
11:19 | 2025-01-26
10:53 | 2025-01-26
10:42 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24