ينال صلح: هذا اليوم الذي يذكرنا بعيد "التحرير"

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أعرب عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب ينال صلح عن افتخاره "بهذا اليوم الذي يذكرنا بعيد التحرير في أيار عام 2000، ونحن نشد على أيادي أهلنا في الجنوب وعلى أيدي كل من توجه إلى القرى الحدودية، فهذا اليوم هو عرس وطني بامتياز، لأنه يحقق السيادة الوطنية، ويكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة الذي نشهده اليوم ترجمة على أرض، على كل ذرة من تراب الجنوب".وتابع خلال مواكبته المسيرات السيارة التي جابت ساحات وشوارع مدينة بعلبك ابتهاجا: "نحن نوجه تحية الإجلال والإكبار لأهلنا، وللشهداء الأبرار الذين ارتقوا اليوم وبالأمس، ولكل الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن، وتلك الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وهذا الشعب هو مناصر ومواظب على هذه المسيرة، ونحن إلى جانبه، وسوف نكون على الدوام مع نهج المقاومة".