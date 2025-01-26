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لبنان

عن لبنان.. هذا ما طلبه ماكرون من نتنياهو

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:53
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كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس ايمانويل ماكرون طلب من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين  نتنياهو خلال اتصال هاتفي، "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان".
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