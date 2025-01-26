عن لبنان.. هذا ما طلبه ماكرون من نتنياهو

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس ايمانويل ماكرون طلب من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان".

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