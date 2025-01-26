الموسوي من الخيام: سيادة وكرامة الوطن لا يحفظها إلا الأبناء الأوفياء للإمام الصدر

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توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي في مستهل كلمته في بلدة الخيام إلى زميله النائب الياس جرادة، بالقول: "انت موجود هنا لأننا نحمل من بعض روحك الشريفة والوفية والمعطاءة".وأضاف: "اليوم اقف في بلدة الخيام هذه الارض كل ذرة من ترابها ،كل شبر من ارضها هي اغلى واثمن من اي قطعة ارض موجودة في اي مكان بالعالم، بالامس كانوا يتحدثون عن خسائر الحرائق ب لوس أنجلوس يتحدثون عن الماديات، هنا دفع الشرفاء ابناء هذا البلد اغلى ما لديهم اثمن الارواح، اشرف الناس قضوا في هذه البقعة اعظم المقاومين، نحن آتينا من البقاع والهوى جنوبي مهوى الافئدة جنوبي، سيد المقاومة جنوبي بقاعي، انت تتحدث عن قلب واحد له اكثر من حجرة، اتينا للخيام ليس من اجل موقف وتعاطف رمزي... البقاع كان شريكا حقيقيا، الكثيرون من ابناء البقاع استشهدوا هنا، كما استشهد العديد من ابناء الجنوب ضد العدو التكفيري في مرات سابقة".وتابع: "ما اريد ان اقوله ان خلفي صورة للشهيد موسى الموسوي من حركة امل وهو من النبي شيت، وهو من بلدة سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، نحن عندما نأتي الى هنا الى حيث حركة امل وحزب الله هذا الثنائي الوطني، اقول لك ونحن نشعر بأعلى درجات الفخر والاعتزاز ان سيادة هذا الوطن وكرامته لا يحفظها الا الابناء الاوفياء لسماحة الامام السيد موسى الصدر ولسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ، واقول ايضا لاننا نحن في وفد اعلامي ونتحدث عن الاعلام القائد الاعلامي الكبير الحج محمد عفيف هو قال هذه الكلمات انكم ستعودون مرفوعي الرأس ومنتصرون، وقال استاذه واستاذنا جميعا السيد حسن نصر الله اننا سنعود مرفوعي الرأس ولن يعود المستوطنون ونحن سنعود قبلهم".