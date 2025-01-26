رئاسة الجمهورية : الرئيس عون يواصل اتصالاته الداخلية والخارجية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى المحتلة

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اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل اعلامية مساء اليوم من ان العدو الاسرائيلي ابلغ لبنان انه سيبقى في خمس نقاط حدودية لمدة ١٥ يوماً ، وان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ابلغ لجنة مراقبة وقف اطلاق النار رفضه لذلك .واوضح مكتب الاعلام ان الصحيح ان الرئيس عون لا يزال يتابع اتصالاته الداخلية والخارجية مع الجهات المعنية باتفاق وقف النار في سبيل استكمال الانسحاب الاسرائيلي مما تبقى من القرى الجنوبية المحتلة .