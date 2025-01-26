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لبنان

اليونيفل: الوضع مقلق جنوب لبنان ويجب تنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
26-01-2025 | 15:59
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بعد التطورات التي شهدها جنوب لبنان، أكدت اليونيفيل مساء الأحد أن الوضع مقلق للغاية.

وقال المتحدث باسم اليونيفل في لبنان، أندريا أتنينتي، لـ"العربية/الحدث" إن قوة الأمم المتحدة الموقتة طلبت من القوات الإسرائيلية عدم إطلاق النار جنوب لبنان.
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كما أضاف: "نساعد الجيش اللبناني في انتشاره بالجنوب، وساعدناه في نزع الأسلحة والألغام".

كذلك شدد على أنه من المهم أن يتصدر الجيش المشهد في الجنوب، فهو المسؤول عن الأمن هناك.

ومضى قائلاً إنه "من المهم أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويجب أن ينتشر الجيش في المناطق كافة".

كما أوضح أنه "يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية ليتمركز الجيش بمواقعه في الجنوب".

ولفت إلى أن "القوات الإسرائيلية لم تغادر أغلب بلدات القطاع الشرقي".
كذلك أكد أن الجيش ملتزم بدوره في الجنوب.

وشدد على أن اليونيفيل تدعم إعادة سلطة الدولة في جنوب لبنان.

كما أردف أنه "يجب التنفيذ الكامل للقرار 1701 في لبنان.
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