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لبنان

وزارة الخارجية: لإجبار الأطراف الدولية إسرائيل على الإنسحاب الفوري من كافة الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
26-01-2025 | 16:01
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات "الإعتداءات الاسرائيلية المتعمدة التي طالت المدنيين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى قراهم المحتلة وفقاً للمهلة المحددة في إتفاق وقف إطلاق النار الذي إلتزم به لبنان التزاماً كاملا، في حين يتهرب الطرف الآخر المعني أيضاً بتنفيذه من الوفاء بتعهداته، لا سيما لجهة الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة".
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ودعت الوزارة "الدول الراعية للإتفاق، وكافة الاطراف الدولية المعنية بالاستقرار والهدوء في جنوب لبنان الى إدانة الإعتداءات الاسرائيلية على المدنيين، والضغط لإلتزام إسرائيل بتعهداتها المنصوص عنها في الاتفاق، والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لكي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من إستكمال بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية وفقاً لمندرجات قرار مجلس الأمن1701".
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