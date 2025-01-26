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لبنان

البزري: التحية لآهل الجنوب على وطنيتهم وتمسكهم بأرضهم

Lebanon 24
26-01-2025 | 16:06
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أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أن "الجنوبيين اليوم أظهروا مدى تمسكهم ومحبتهم وتعلقهم بأرضهم واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات والبطولات والشهادات من أجل العودة إلى منازلهم وقراهم وبلداتهم". 
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ودعا في بيان "مختلف القوى السياسية على تنوعها إلى التلاقي والتفاهم لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومته العتيدة لكي يتمكن لبنان الرسمي والشعبي والجيش اللبناني من مواجهة العدوانية الإسرائيلية وبقاء الإحتلال".


وختم البزري موجها التحية "لأهلنا في الجنوب على ما أظهروه من صلابة ووطنية وتمسك بالأرض".

 
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