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لبنان
شعب وجيش... ومزايدة
Lebanon 24
26-01-2025
|
23:00
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كتب جان فغالي في" نداء الوطن": أين النواب السبعة والعشرون من كتلتي "حزب اللّه وحركة أمل"، لم يكونوا في الصفوف الأمامية، لماذا بقيت "مقاومة" معظمهم من بيروت والضاحية ومن البقاع؟
شجّعتم الناس على العودة، وأنتم تعرفون أنها محفوفة بالمخاطر، فماذا حقّقتم سوى المزيد من الدماء؟
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توقّفت الحرب وأُعلِن اتفاق وقف النار، ووافقتم عليه بالإجماع عبر وزرائكم، فلماذا رميتم أهلكم في النار؟ إذا كنتم لا تريدون وقف إطلاق النار، فلماذا لم تُكمِلوا الحرب؟ ألم تُشعلوا الضاحية الجنوبية "رصاص ابتهاج" بوقف النار؟ فلماذا ترجمونه اليوم وأنتم الذين أطلقتم الرصاص ابتهاجاً بالتوصل إليه؟
رحم الله الضحايا وعددهم تخطى العشرين، والشفاء العاجل لأكثر من مئة جريح.
نجحتم في استخدام الجنوبيين كبش فداء، لكن هذا النجاح سيأتي على حساب توريط الدولة اللبنانية بأنها لا تلتزم اتفاق وقف النار. هلَّا طلبتم من الرئيس نبيه بري الذي فاوض باسمكم ووافق على الاتفاق، أن ينشره بنصّيه باللغة الإنكليزية وباللغة العربية؟ وهلّا طلبتم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ينشر محضر جلسة مجلس الوزراء التي تمّ فيها إقرار الاتفاق بالإجماع؟
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