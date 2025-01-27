زخم التحركات الشعبية الى تصاعد واتصالات لضبط "تحركات بيروت"

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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" وحركة "امل" قررا الاستمرار بالزخم الشعبي نفسه في قرى الجنوب في الايام المقبلة وذلك من اجل اجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي اللبنانية.وبحسب المصادر فإن المدارس والجامعات التابعة للحركة وللحزب اضافة الى الغالبية العظمى من المدارس الرسمية في الجنوب ستقفل ابوابها على ان يشارك عدد كبير من الطلاب في التحركات.وترى المصادر ان الحزب سيحشد مناصريه بشكل مباشر هذه المرة، خصوصا ان المرحلة الاصعب من التحرك قد حصلت في الساعات الماضية.في المقابل، افادت المعلومات "ان الحزب والحركة عملا منذ ساعات المساء الاولى، على ضبط التحركات الشعبية التي خرجت من الضاحية الجنوبية لبيروت منعا لحصول احتكاكات مع اهالي سائر المناطق".وبحسب المصادر فإن "الثنائي سيضبط في الايام المقبلة هذه التحركات وقد يمنع خروج المسيرات السيّارة والدراجات النارية خارج الضاحية الجنوبية في فترات الاحتفال".وتعتقد المصادر "ان الحزب تحديدا ليس في وارد فتح اي اشتباك اعلامي مع احد في هذه المرحلة السياسية الحساسة".