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لبنان

في اليوم الثاني.. الجيش ينتشر في ميس الجبل

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:22
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في اليوم الثاني من انتهاء مهلة الـ60، يواصل الجيش انتشاره في القرى الجنوبية.
واليوم وصلت تعزيزات للجيش الى مشارف بلدة ميس الجبل تمهيداً لللدخول اليها والبدء بالانتشار فيها برفقة جمعية كشافة الرسالة الاسلامية - مركز ميس الجبل التطوعي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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في الموازاة، لا يزال الجيش الاسرائيلي متمركزاً قرب مركز اليونيفيل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، ويقوم باطلاق النار في الهواء.
 
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