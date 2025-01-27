كواليس حكومية وسياسية: 100 دولار للناشر

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-أسفت مرجعية بارزة لما وصلت إليه الأمور على الصعيد الإعلامي في ملف تشكيل الحكومة وإختيار الأسماء الطامحة للتوزير، حيث إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي مئات الأسماء الراغبة بدخول الحكومة، وأصبح ادراج الإسم في "بورصة الأسماء" مقابل 100 دولار لناشر الصفحة أو الموقع.المرجعية البارزة استغربت تسويق اسماء لا تصلح أن تكون "في لجنة البناية"، وتمنت على المعنيين أخذ التدابير لوقف هذه المهزلة والإسراع في تشكيل الحكومة".-تمّ إبلاغ وزيرين سابقين وخبير دستوري بارز بأنّهم سيشغلون مناصب مستشارين رسميين للشؤون الدستوريّة، على أن يتمّ الإعلان عن ذلك في الأيام القليلة المقبلة.-سمع والد نائب لبناني في مناسبة عائلية إشادات سياسية وديبلوماسية بخطاب نجله السياسي والوطني في الآونة الأخيرة، مؤكدين له أن هذا الخطاب يؤسس لنهج وطني جديد في التواصل والعيش المشترك والوحدة الوطنية ، كما أنه يراكم لصاحبه رصيدا سياسيا وطنيا إنفتاحيا يؤمن له التطور والتقدم السياسي.