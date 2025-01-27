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لبنان

سليمان: لنشدّ الأحزمة ونوحّد صفوفنا وندعم مؤسساتنا

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:39
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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح، أنه "خطير جدًا اقتراح دونالد ترامب، نقل سكان غزة الى مصر و / أو الاردن بصورة موقتة او دائمة من أجل إتاحة المجال لإعادة الإعمار والتطهير".

وقال: "صحيح الخطر الاساسي على الفلسطينيين انفسهم وعلى القضية بمجملها اولاً وعلى مصر والاردن ثانياً، لكن الخطر الأدهى، ثالثاً وقبل كل شيء هو ان يعيد التاريخ نفسه وينزحون الى لبنان".
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ختم: "فلنشدّ الأحزمة ونوحد صفوفنا وندعم مؤسساتنا".
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