سليمان: لنشدّ الأحزمة ونوحّد صفوفنا وندعم مؤسساتنا

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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح، أنه "خطير جدًا اقتراح دونالد ترامب، نقل سكان غزة الى مصر و / أو الاردن بصورة موقتة او دائمة من أجل إتاحة المجال لإعادة الإعمار والتطهير".وقال: "صحيح الخطر الاساسي على الفلسطينيين انفسهم وعلى القضية بمجملها اولاً وعلى مصر والاردن ثانياً، لكن الخطر الأدهى، ثالثاً وقبل كل شيء هو ان يعيد التاريخ نفسه وينزحون الى لبنان".ختم: "فلنشدّ الأحزمة ونوحد صفوفنا وندعم مؤسساتنا".