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لبنان

موجة فيروسات تجتاح لبنان..."الوقاية خير من قنطار علاج"

ماريا رحّال - Maria Rahhal

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Lebanon 24
27-01-2025 | 02:30
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بعد مرور سنوات على تأقلم الناس مع فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يشهد لبنان اليوم انتشاراً واسعاً لفيروسات موسمية متعددة، منها فيروسات الجهاز التنفسي المسؤولة عن الزكام، إلتهاب الأنف، الأنفلونزا الموسمية، إلتهاب الشعب والقصيبات الهوائية لدى الأطفال، بالإضافة إلى الفيروسات المسؤولة عن إلتهاب المعدة والأمعاء. فهذه الفيروسات تستفيد من برودة الطقس والإزدحام ومن نشاط الناس داخل الغرف المغلقة وسهولة إنتقالها في هذه الأجواء.
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وفي الوقت الحالي، تجتاح لبنان ثلاثة أنواع رئيسية من الفيروسات، وهي: فيروس الإنفلونزا H1N1، المتحور الجديد من فيروس كورونا GN1 والفيروس التنفسي المخلوي RSV.

وتعود أسباب انتشار هذه الفيروسات إلى عدة عوامل، منها التغيرات الموسمية، وزيادة التجمعات التي قد تؤدي إلى زيادة فرص انتقال العدوى بالاضافة الى الإجراءات الاحترازية السابقة المتعلقة بكوفيد-19 التي تسببت بانخفاض عدد إصابات الإنفلونزا خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى نقص المناعة الطبيعية لدى السكان.

سبل الوقاية

للوقاية من هذه الفيروسات، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

غسل اليدين بشكل جيد: يعد غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات من أهم طرق الوقاية.
ارتداء الكمامة: خاصة في الأماكن المزدحمة أو عند وجود أشخاص مرضى.
تجنب الاختلاط مع المرضى: يجب عدم الذهاب إلى المدرسة أو العمل إذا كنت مريضًا لتقليل فرص نقل العدوى للآخرين.
تلقي لقاح الإنفلونزا: يُعتبر لقاح الإنفلونزا مهمًا لحماية الأطفال والبالغين من الإصابة بالفيروس.
تناول المشروبات الساخنة والتدفئة الجيدة: تساعد هذه العادات على تخفيف الأعراض وتحسين الحالة الصحية العامة.
وفي الختام، من المهم أن يتذكر الأفراد أن معظم هذه الفيروسات ليست جديدة أو غير معروفة، وأن هناك طرق علاج فعالة متاحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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ماريا رحّال - Maria Rahhal

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