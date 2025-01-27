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لبنان

بدءا من الغد.. اضراب مفتوح لعمال ومستخدمي المدارس الرسمية

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:36
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اعلنت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية في لبنان، "الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى تحقيق المطالب". وقالت في بيان:"بعد صدور القرار الرقم 132/م/2025 عن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، والذي لم ينصف العاملين والمستخدمين في المدراس الرسمية، وبناءً عليه، إجتمع المجلس التنفيذي للنقابة وناقش قرار الوزير والإجحاف والغبن الذي لحق بهم، واتخذ قراراً بالاضراب المفتوح ابتداءً من يوم غد، وذلك حتى تحقيق المطالب بإنصاف الوزارة لعمالها ومستخدميها وتحصيل حقوقهم المشروعه التي كفلها القانون".
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