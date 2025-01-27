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لبنان

سعد الحريري: التمسك بالحق هو الطريق للنصر

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:38
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس":"الاسراء والمعراج مناسبة ورسالة ، يذكرنا بأن بعد كل ضيق فرجا ، وأن التمسك بالحق هو الطريق للنصر مهما اشتدّت الأزمات".
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سعد

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