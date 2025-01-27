سعد الحريري: التمسك بالحق هو الطريق للنصر

كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس":"الاسراء والمعراج مناسبة ورسالة ، يذكرنا بأن بعد كل ضيق فرجا ، وأن التمسك بالحق هو الطريق للنصر مهما اشتدّت الأزمات".

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