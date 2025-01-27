"عمال البناء": تحديد جلسة في وزارة العمل لمتابعة الشكوى المقدمة من العمال المصروفين

أعلنت نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان ( C.W.S.L )، في بيان، انه في إطار متابعة الشكوى في وزارة العمل المقدمة من نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان والعمال المصروفين من (شركة سبع باطون ش.م.ل)، تم تحديد جلسة في وزارة العمل للشكوى المقدمة تحت الرقم 5/4 ش في مصلحة العمل والعلاقات المهنية، حيث تقدمت النقابة والعمال المصروفين بطريقة تعسفية وتم عرض المخالفات من قبل الشركة بحق العمال المصروفين التي ترتكبها هذه الشركة، وعلى الممارسات التعسفية التي مازالت تمارس من قبل الشركة على العمال .

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