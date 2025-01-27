بخاش دعا أطباء الجنوب الى مواكبة عودة الاهالي

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رأى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش، في بيان، انه مرة جديدة "يثبت الجهاز الطبي قدرته على التعاطي مع الازمات التي تتطلب تدخل الجسم الطبي ومعالجة الجرحى ميدانيا".اضاف: "على الرغم من الدمار الذي لحق بمستشفيات القرى الحدودية والقريبة منها تمكن الأطباء من معالجة أكثر من مئة وعشرين جريحا سقطوا برصاص جيش الاحتلال وهذا ما يدعونا الى الفخر بكل طبيب لبناني قاوم بالثوب الأبيض على طريقته ووقف حارسًا للصحة كما يدعونا الى مطالبة المسؤولين المعنيين الاسراع في اعادة تأهيل المستشفيات الحكومية الحدودية وتزويدها بما يلزم لكل طارىء وعدم الاكتفاء بتعداد الشهداء والجرحى".وإذ أمل بخاش "ان تحقق التطورات المتسارعة حلم الشعب اللبناني بتحرير كل حبة من تراب الوطن"، دعا أطباء الجنوب الى "مواكبة عودة الاهالي وان يكونوا في جهوزية كاملة لتقديم الخدمات الطبية لهم".