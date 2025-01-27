بروتوكول جديد بين جامعة القديس يوسف و" أكسا الشرق الاوسط "

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اعلنت" أكسا الشرق الأوسط" في بيان انه" في إطار التزامها المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، جددت شراكتها مع جامعة القديس يوسف من خلال توقيع بروتوكول، يهدف الى استمرار دعم صندوق طلاب كلية العلوم الاقتصادية، وكلية إدارة الأعمال، وكذلك في المعهد العالي لعلوم التأمين".واشارت الى انه "تم تجديد البروتوكول يوم الاثنين 20 الحالي 2025، حيث وقع رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، ، رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لأكسا الشرق الأوسط روجيه نسناس، بحضور مديرة مؤسسة جامعة القديس يوسف سينثيا-ماريا غبريل أندريا، ، ونواب الرئيس، العمداء، المديرين، وأعضاء مؤسسة جامعة القديس يوسف ، بالإضافة إلى المدير العام المساعد لأكسا الشرق الأوسط جوزيف نسناس، وأعضاء اللجنة التنفيذية لأكسا الشرق الأوسط".