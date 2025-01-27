رباب الصدر: الكلام المنسوب إليّ لا أساس له على الإطلاق

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صدر عن السيّدة رباب الصدر شرف الدين الرد التالي:إن ما ورد في إحدى الصحف اليوم عن كلام منسوب إليّ تمّ توجيهه إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون لناحية "التوصية" المزعومة لإبني رائد حسين شرف الدين، هو عار عن الصحّة جملة وتفصيلا ولا أساس له على الإطلاق.ويهمّنا التأكيد أن ما تمّ تناوله حصراً خلال اللقاء مع فخامة الرئيس هو فكر الإمام موسى الصدر، ومتابعة قضيته العادلة على المستويات الوطنيّة والدوليّة، وصولاً إلى تحرير الإمام وأخويه وعودتهم سالمين.