Advertisement

لبنان

رباب الصدر: الكلام المنسوب إليّ لا أساس له على الإطلاق

Lebanon 24
27-01-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1312070-638735916250759562.jpg
Doc-P-1312070-638735916250759562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن السيّدة رباب الصدر شرف الدين الرد التالي: 

إن ما ورد في إحدى الصحف اليوم عن كلام منسوب إليّ تمّ توجيهه إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون لناحية "التوصية" المزعومة لإبني رائد حسين شرف الدين، هو عار عن الصحّة جملة وتفصيلا ولا أساس له على الإطلاق.
Advertisement
ويهمّنا التأكيد أن ما تمّ تناوله حصراً خلال اللقاء مع فخامة الرئيس هو فكر الإمام موسى الصدر، ومتابعة قضيته العادلة على المستويات الوطنيّة والدوليّة، وصولاً إلى تحرير الإمام وأخويه وعودتهم سالمين.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2025-01-27
12:00 | 2025-01-27
11:46 | 2025-01-27
11:40 | 2025-01-27
11:25 | 2025-01-27
11:11 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24