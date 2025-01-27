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لبنان

اتحاد "نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك" لاهالي القرى الحدودية الجنوبية: تعطون الشهادات بالوطنية

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:10
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صدر عن اتحاد "نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك"، بيان، توجه فيه الى أهالي القرى الحدودية الجنوبية: "بكل الفخر والاعتزاز"، بنبل مقاصدكم ومغازيكم وطهر منبتكم وأنتم الشرفاء أبناء الشهداء وأخوة الجرحى لقد أثبتم أنكم في مقدمة المقاومين تذودون عن الارض قمحها وتبغها تلالها ووهادها أنتم أهلها شرفها عزها، إن عشتم فأحرار حسينيون وإن متم فشهداء خالدون تقفون في وجه الظلم والجبروت والعدوان، تسطرون أروع الملاحم في تأكيد ثلاثية القرار السياسي الحكيم مدعوما بالجيش الوطني الذي ما فتئ يقدم الغالي والنفيس، الشهيد تلو الشهيد وشعب مضح ومقاومة أثبتت بأنها الاسمى عطاءا وتضحية عبر المئات من الشهداء العظماء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والصمود".
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وأكد البيان "إننا في إتحادنا، وباسم مزارعينا نعود الى أرض روتها دماء الشهداء وصمود الاهل عرقا ودما أهلنا الشرفاء من مواقفكم يتعلم العالم البطولة والرجولة ومن عطاءات أبنائكم الشهداء يتعلم معنى الايثار إنكم سادة الوطن وقادته، أنتم تعطون الشهادات بالوطنية والانتماء الصادق".
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