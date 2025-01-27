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لبنان

إطلاق نار على مسعفين في راميا خلال انتشال شهيدين

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه خلال قيام مسعفين بانتشال شهيدين سقطا يوم أمس بنيران الجيش الإسرائيليّ في بلدة راميا، أطلق العدوّ النار عليهم.
 
 
كذلك، دهست دبابة "ميركافا" سيارة إسعاف، بينما نجح مسعفون آخرون بنقل الشهيدين إلى المستشفى في وقتٍ لاحقٍ.
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