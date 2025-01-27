أثناء محاولته انتشال جثماني شهيدين.. إطلاق نار على فريق من كشافة "الرسالة"

تعرّض فريق من كشافة "الرسالة الإسلامية" إلى إطلاق نار أثناء محاولته انتشال جثماني شهيدين من أبناء بلدة كفرا، ارتقيا أمس برصاص الاحتلال.

ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق آخر من فوج كفرا من تأمين إخلاء الفريق المستهدف والجثمانين بسلام. (الوطنية للإعلام)