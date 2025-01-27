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لبنان

الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء من كفرشوبا والخيام

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:38
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أعلن الدفاع المدني في بيان، أنه "بتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني اللبناني بالتكليف العميد نبيل فرح، يواصل عناصر الدفاع المدني تنفيذ مهامهم الإنسانية في المناطق الحدودية الجنوبية، بالتنسيق مع الجيش، رغم الظروف الأمنية الدقيقة والتحديات الميدانية". 
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وأشار البيان الى أن "عناصر الدفاع المدني تمكنوا اليوم الاثنين من نقل جثمان شهيد سقط عند مدخل بلدة الطيبة، وذلك إثر تعرضه لاعتداء من العدو الإسرائيلي أثناء محاولته الدخول إلى بلدته التي لا تزال تحت الاحتلال، حيث تعرض مع عدد من المدنيين لاعتداء مباشر من قوات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاده. وقد تم نقل الجثمان إلى مستشفى راغب حرب".

ولفت الى ان "فرق البحث والإنقاذ واصلت عملياتها في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي السابق، حيث تمكنت من انتشال رفات شهيد من بلدة كفرشوبا، ورفات شهيد آخر من بلدة الخيام – حي الحومة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هويتيهما". 

وذكر البيان أن "المديرية العامة للدفاع المدني أكدت التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني بالتعاون مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان سلامة المواطنين، والاستمرار في عمليات البحث ورفع الأنقاض في البلدات المتضررة، حتى العثور على جميع المفقودين".
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