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لبنان

حميه: نعمل على تقييم الكلفة التقديرية لإصلاح الطرق المتضررة بالعدوان

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:44
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كتب وزير الاشغال العامة علي حميه على حسابه عبر منصة "اكس": "عرضنا في اجتماع اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي آلية عمل وزارة الأشغال العامة والنقل للقيام بأعمال الدراسة والتقييم الفني للطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والداخلية للبلدات والقرى المتضررة بفعل العدوان في الجنوب، حيث يتضمن التقييم الهندسي للطرقات المتضررة الآتي:
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أولا: تقسيم الجنوب إلى مناطق من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط لإنجاز الدراسة في أقل مدة زمنية ممكنة.

ثانيا: القيام بمسح شامل للطرقات وما لحق بها من أضرار في هيكلية الطرق، والبنى التحتية من هاتف ومياه وصرف صحي وأقنية وعبارات وجدران دعم وكهرباء.

ثالثا: التنسيق مع الإدارات المعنية كافة لإصلاح الأعطال، وفق الخدمات التي تعنى  بها كل جهة قبل إعادة الطرقات إلى حالتها السابقة.

رابعا: إعداد الخرائط والمسطحات والخرائط التفصيلية للدراسة.

خامسا: إعداد دفاتر الكميات والمواصفات الفنية للتلزيم.

سادسا: تقييم الكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة".
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