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لبنان

البابا فرنسيس: الوضع في لبنان سيتغيّر نحو الأفضل

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:50
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قال البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، إنّ "الوضع في لبنان سيتغيّر نحو الافضل".
 
 
وأثناء مقابلته، رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام المطران انطوان نبيل العنداري، ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم، قال البابا فرنسيس: "لبنان هو أكثر من بلد، أنه رسالة، ومع انتخاب رئيس جديد للبنان سيكون هناك تحسّن للوضع".
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وأضاف: "لبنان في قلبي وفي صلاتي".
 
 
 
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