البابا فرنسيس: الوضع في لبنان سيتغيّر نحو الأفضل

قال البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، إنّ "الوضع في لبنان سيتغيّر نحو الافضل".



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وأضاف: "لبنان في قلبي وفي صلاتي". وأثناء مقابلته، رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام المطران انطوان نبيل العنداري، ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم، قال البابا فرنسيس: "لبنان هو أكثر من بلد، أنه رسالة، ومع انتخاب رئيس جديد للبنان سيكون هناك تحسّن للوضع".وأضاف: "لبنان في قلبي وفي صلاتي".