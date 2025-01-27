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لبنان

اعتداء على فريق قناة لبنانيّة في الجنوب.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:09
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تعرّض فريق قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، لاعتداءٍ نفذته مجموعة من الشبان بين منطقة ديرميماس وطريق الخردلي.
 
وأوضحت القناة أنّ الشبان تعرضوا بالضرب لفريق عمل المحطة وانتزعوا الكاميرا منه واعتدوا على سيارة النقل المُباشر.
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