المشكلة انتهت.. نائب سابق سيتولى حقيبة "المالية"!

ذكرت قناة الـ"الجديد" اليوم الإثنين، أن اسم النائب السابق ياسين جابر لا يزال مُتقدماً لتولي حقيبة وزارة المالية في الحكومة العتيدة، موضحة أنّ "الحقيبتين العائدتين لحزب الله فهما حتى الساعة العمل والصحة".

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أما قناة الـ"MTV"، فقالت إن عقدة وزارة المالية حُلت ومن سيتولاها هو جابر وذلك بعد إصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضحت "الجديد" أنّ "الآلية التي يتم الاتفاق عليها لاختيار الأسماء تقضي بأن يطرح الإسم من الفريق وبحال عدم موافقة الرئيس المكلف نواف سلام عليه يتم الاتفاق على إسم آخر".

وأشار القناة إلى أن "الثنائي المسيحي اجتمع مع الرئيس المكلف أما تقسيم الحقائب لا يزال موضع إشكال"، وأضافت: "مصادر القوات اللبنانية تتحدث عن أنه لا مشكلة مع سلام وقد جرى الاتفاق معه على مشاركتها بالحكومة، لكن التيار الوطني الحر يطالب بتمثيله بـ4 حقائب بناء على نتيجة الإنتخابات النيابية الأخيرة وهذا الأمر غير متوفر له في التشكيلة الحكومية".

ونقلت "الجديد" عن مصادر مقربة من سلام قولها إن "الحكومة يفترض أن تكون حكومة الناس لا القوى السياسية رغم كل التفاوض حول أسمائها وحقائبها".

وأوضحت القناة أنَّ "سلام يتجه إلى بيان وزاري لا يتضمن ثلاثية جيش شعب مقاومة بل مقدمة الدستور والطائف في البند المتعلق بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي"، وأضافت: "سلام ليس مستعجلاً ولن يقدم اعتذاره عن التشكيل طالما يتمتع بالغطاء العربي للنهوض بحكومة إصلاحات".