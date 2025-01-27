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لبنان

بعد اختطافه في الجنوب.. العدو يُطلق سراح أحد المواطنين

Lebanon 24
27-01-2025 | 15:09
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أطلق العدو الإسرائيليّ، مساء الإثنين، سراح المواطن كمال الأحمد بعدما تمّ اعتقاله ظُهر اليوم عند مدخل بلدة الوزاني.
 
وجاءت عملية اختطاف الأحمد خلال تجمع لأهالي البلدة، اليوم، في مُحاولة للدخول إليها.
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