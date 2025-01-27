مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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يوم ثان يسطر فيه أهالي الجنوب المجد في سبيل الأرض و الديار ...غير ابهين بأي عائق يحرمهم من العودة إلى أرضهم يفترشون ركام منازلهم المدمرة بفعل وحشية جنود العدو ويعلنون التمسك بكل شبر وحجر وشجر وكل ما يدل على جذورهم المشبعة في المكان.ها هم يرسمون أبهى صور التحرير وإرادة العيش في أرضهم وأرض أجدادهم يعيدون عبر التاريخ مشاهد ليست ببعيدة عنهم من تحرير العام 2000 إلى نصر تموز 2006 وحتى اليوم.كلمة أهالي الشهداء كانت موحدة "رووا الأرض بدمائهم" "ولم يذهب هذا الدم هدرا" و"سنواريهم بالثرى في ضيعهم" في حولا وميس الجبل والخيام وكفركلا وغيرها.في المقابل العدو يمارس غطرسته بعد قتله ملامح الحياة في البلدات الحدودية يحاول مجددا الإعتداء على الناس بالقتل أو الأسر والأهل مرابضون بلا يأس عند مداخل القرى المحتلة بإنتظار كلمة الجيش وإذنهم بالدخولوفي السياق بحث رئيسا الجمهورية والحكومة التطورات في الجنوب ونتائج الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.وتعليقا على تصريح الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي بأنه تشاور مع الرئيس نبيه بري حول إعطاء مهلة الى 18 شباط المقبل أكد رئيس المجلس أن الحقيقة أنه إشترط وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى.في قطاع غزة أيضا وفي مشهد يشبه الطوفان البشري محطما كل اوهام الاحتلال يعود أهالي الشمال إلى مناطقهم بعد السماح لهم بالعودة عقب انسحاب جيش الإحتلال من محور نتساريم غداة اعلان قطر التوصل إلى تفاهمات بين حركة حماس وكيان الاحتلال بشأن الإفراج عن الاسيرة الإسرائيلية أربيل يهود التي اتخذها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ذريعة لتأجيل العودة التي كانت مقررة الاحد بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.ومتابعة لتنفيذ الإتفاق يصل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط (ستيفن ويتكوف) يوم غد الى كيان الاحتلال.=======ما الرسالة التي أراد حزب الله توجيهها ليل أمس (الاثنين)، من خلال "عراضة البلطجة" التي قدمها في شوارع الجميزة وفرن الشباك وساقية الجنزير؟بمعزل عن الرسالة التي أريد ايصالها فان الهدف سقط والرسالة لم تصل. فلا الجميزة غزة، ولا فرن الشباك الضفة الغربية، ولا ساقية الجنزير القدس. لذلك بدا مشهد عناصر حزب الله من نوع المضحك- المبكي.فالحزب الذي انكشف حجمه الحقيقي في مواجهته اسرائيل وسقطت هيبته واندحرت سطوته، يسعى اليوم الى اعادة تلميع صورته التي اهتزت في بيئته قبل ان تهتز في بيئات الاخرين.لكن الزمن الاول تحول. فزمن البلطجة انتهى، وعصر السلبطة ولى. والناس لم يخافوا العراضة السخيفة التي قام بها الحزب. والاهم ان الاجهزة الامنية تحركت بسرعة، واثبت الجيش، مرة جديدة، انه سهران حقا على حياة المواطنين وامنهم.ان 7 ايار صار من الماضي، كذلك القمصان السود، والاحرى بالحزب ان يلتفت الى ما خلفه من قتل و خراب ودمار في الضاحية والجنوب البقاع، بدلا من الاستمرار في محاولات التخويف الفاشلة واليائسة.في المقابل فان حزب الله اذاع اليوم كلمة مسجلة لامينه العام عمرها حوالى يومين لم يتطرق فهيا الى ما حصل امس واليوم في الجنوب. فهل معقول هذا الفشل؟حكوميا، الثنائي يلعب على حافة الهاوية. واللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف برئيس مجلس النواب لم يكن جيدا.فبري قال لسلام : نريد ياسين جابر وياسين جابر وياسين جابر للمالية. فهل يصر ثنائي امل - حزب الله على وزارة المالية ما يعرض التشكيلة الحكومية كلها للانهيار؟.=======المقاومة انتصرت بايمانها وثباتها وفرضها لوقف اطلاق النار، والنصر كامل المواصفات من غزة الصامدة الى جنوب لبنان، اما اسرائيل فسقطت انسانيا، وانهزم مشروعها وانكشفت قدراتها ولا امكانية لها على البقاء دون دعم اميركي وغربي.هو التقدير المصحوب بالتهنئة والتبريك لمن صنعوا المعجزات من الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في جردة تحليلية فصلت الواقع والاحداث، ورسمت موقف المقاومة من التطورات.مهلة الستين يوما انتهت – حسم الشيخ قاسم، ونحن امام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب ، والمقاومة لها الحق بان تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها.. وافقنا على وقف اطلاق النار لان المعتدي عرض وقف عدوانه فقبلنا، ولتأخذ الدولة دورها بحماية الوطن، والتزمنا على مدى الستين يوما بالاتفاق، فيما خرقه العدو اكثر من الف مرة، بما يؤكد حاجة الوطن للمقاومة.والاكيد انه مع الرئيس جوزيف عون لا يمكن ان تاخذ اسرائيل مكسبا واحدا، ولا مع الرئيس نبيه نبيه بري ولا الرئيس نجيب ميقاتي، ولا يمكن لاحد ان يقبل بالاحتلال – كما اكد الامين العام لحزب الله، ومواجهته واجب الجميع من الحكومة والجيش الى المقاومة وجميع الاحزاب، اما اي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب الصهيوني من لبنان فتتحمل مسؤوليته الامم المتحدة وامريكا وفرنسا – وان موقف رئيسها جيد بدعوة تل ابيب للانسحاب من لبنان.وفيما سأل الشيخ قاسم البعض في لبنان عن مصلحته بتصوير الانتصار هزيمة، أكد سماحته ان شعبا كالذي زحف منذ صباح الامس الى ارضه لتحريرها رغم عدوانية المحتل، وقدم على مدى الحرب كل تلك التضحيات، هو شعب المقاومة الذي لا يمكن هزيمته ولو تآمر الصهاينة والاميركيون وكل العالم عليه، فعلى ارض الجنوب تتجسد كل يوم معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهي النصر وهي التحرير الذي لا بد آت.ومع التأكيد على انجاز الثنائي الوطني للخيار الرئاسي التوافقي بانتخاب الرئيس جوزاف عون، أكد الامين العام لحزب الله التعاون مع الرئيس المكلف، والامور معه جيدة فيما ازمةته بالتشكيل مع الآخرين.ولتوضيح الامور للاقربين والابعدين، كان كلام الرئيس نبيه بري عما حكي عن تشاور الرئيس نجيب ميقاتي معه بموضوع تمديد وقف اطلاق النار، فأكد ان موقفه الذي ابلغه للرئيسين عون وميقاتي هو اشتراط الوقف الفوري لاطلاق النار وكل الخروقات الصهيونية وتدمير المنازل وغيرها واطلاق الاسرى.=======بين حق الأهالي في العودة إلى بيوتهم وقراهم، وواجب الدولة في استرجاع سيادتها على كامل أراضيها، تتراكم الأسئلة شعبيا وسياسيا وإعلاميا حول الأداء الرسمي بملف الجنوب، ومنها:أولا، لماذا لم يستبق المسؤولون المعنيون الوقوع في المحظور الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، من خلال التوصل مسبقا إلى تفاهم على تمديد اتفاق وقف النار كما حصل، حتى 18 شباط؟ثانيا، ما سر التناقض الذي طبع البيانات الرسمية أمس، بين من نفى تمديد وقف النار ومن أكد حصوله، في وقت كان البيت الأبيض يعلم اللبنانيين بالقرار، قبل أن تبلغهم به دولتهم العائدة؟ثالثا، هل من ضمانة بتحقيق الانسحاب الاسرائيلي بحلول الموعد الجديد، أم أننا سنكون أمام تمديد بعد تمديد للاتفاق والاحتلال؟ وهل الشروط الإضافية التي تحدث عنها بيان الرئيس نبيه بري اليوم ستكون واقعيا قابلة للتنفيذ؟في غضون ذلك، يترقب اللبنانيون مسار مشاورات تأليف الحكومة، عل النجاح في التشكيل يعيد الانتظام إلى عمل السلطة التنفيذية ويحول دون تكرار مظاهر التخبط، على أن تراعي أي حكومة جديد مبدأ المعايير الواحدة بين الأفرقاء، لا أن يستبطن البعض نهج الإحراج للاخراج تجاه بعض الأطراف، بخلفيات معروفة.=======هل تمديد الهدنة إلى الثامن عشر من شبط المقبل ، يعني أن إسرائيل لم تنجز بعد بنك اهدافها؟ وهل عودة جزب الله بغطاء الأهالي، يعني أنه يريد حماية هذه الاهداف؟رسائل مشفرة تتطاير فوق القرى والبلدات التي مازالت محتلة ويتموضع فيها الجيش الاسرائيلي، لكن فك شيفرة هذه الرسائل يحتاج إلى توضيحات من لجنة المراقبة التي هي برئاسة جنرال أميركي ، وهذه اللجنة لم تقل كلمتها بعد.واليوم كشف النقاب عن ان سبعة مقاتلين من حزب الله هم أسرى لدى إسرائيل، اعتقلتهم في خلال المواجهات التي استمرت الى حين سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني.الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة له هذا المساء: " سجلوا لديكم ، هذا نصر " وكررها أكثر من مرة. أضاف : وانسدت الابواب أمام العدو الاسرائيلي ، وطلب الإسرائيلي وقف إطلاق النار.قاسم اعترف بالإنكشاف المعلوماتي وقال ان هناك ثغرة كبيرة جدا "ونجري تحقيقا لأخذ الدروس والعبر."وإذا كانت الانظار قد تركزت امس على الجنوب، فإن الأنظار ليلا تركزت على عراضة الدراجات النارية الرافعة أعلام حزب الله، والتي جابت بطريقة استفزازية مناطق مسيحية ، عفوا أو قصدا، فرديا أو مخططا لها، لكنها أدت إلى نتيجة واحدة وهي استفزاز ابناء المناطق التي جابت فيها ، وكادت تسبب إشكالات ومشاكل، ولم يعرف حتى الساعة ، على الرغم من مرور اربع وعشرين ساعة على هذه الاستفزازات المتنقلة، ما هي نية هؤلاء المستفزين ، سواء كانوا مدفوعين من قياداتهم أو من تلقاء انفسهم.=======عيترون، حولا، ميس الجبل، بليدا، الخيام، كفركلا ودير ميماس هذه لم تعد اسماء قرى عصى عليها الاحتلال, بل كانت وغيرها: جمهوريات قلوب.. طالعة مع عسكرها الى الجنوب.وفي يوم تحريرها الثاني عبرت ناس القرى عن اتفاقيات الليل وخرجت الى نهار بلداتها وحقولها وبساتينها ومرت في شوارعها تتفقد احوالها من فوق رصاص الاحتلال كانت الحشود تنتظر بالطوابير للدخول مسبوقة بشيوخ وعمامات.وبضباط جيش ونخب عسكرية تقدمت الزحف البشري لم يوقع الشعب العائد على اتفاقية تمديد مهلة وقف اطلاق النار، ولم يعترف بتاريخ الثامن عشر من شباط فبراير لتنفيذ الاتفاق. تقدمت ملالات وآليات الجيش مواكب المواطنين, فتقدموا ومعا جيش وشعب كان لهم عدو واحد تجاوزوا تهديداته وضربوا مواعيد اخرى للغد.اما لبنان الرسمي فالتزم مع الدول الراعية للاتفاق بموعد التمديد، وأبلغ الرئيس نجيب ميقاتي السفيرة الاميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز بأن "لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم1701.واذ تحدث ميقاتي عن تشاور مع الرئيسين عون وبري قبل موافقة الحكومة على تمديد المهلة، رد رئيس مجلس النواب مصوبا انه اشترط وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى.هذا التباين في السياسة الامنية تفوقه تباينات في التركيبة الحكومية العالقة عند ثنائيات ومراجع سياسية واذ سرت انباء عن تقديم الرئيس المكلف نواف سلام تشكيلته هذا الاسبوع الى رئيس الجمهورية.فإن واقع التفاوض يعكس تدخل الدولة الحزبية العميقة في صلب التأليف فالرئيس نبيه بري يتمسك بالمالية حزب الله بالصحة والعمل مع بيان وزاري مقاوم الثنائي المسيحي لا يزال في مرحلة تقسيم الحقائب, ويطالب رئيس التيار بتمثيله بأربع حقائب فيما تختلف الكتل السنية على تسمية وزير الداخلية التي ستخضع لتوافق الرئيسين عون وسلام.وبتوصيف الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فان تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا وقال: جميعكم "ريلتكن شطت على الحكومة" والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سالكة.لكن واقع التأليف يقول خلاف ذلك ويثبت أن منبت العقدة بدا من وزارة المالية ولم يكن للرئيس المكلف ان يطرح اسما للمالية لا يأتي عن طريق الثنائي ووزير المال هو في العرف والدستور "الحاكم بأمر الوزارات"، توقيعه يمكن ان يهزم كل التواقيع وان يجمد قرارات ويعطل مشاريع وملفات تحقيقات هي وزارة "الفيتو" وحق النقض لملفات الدولة.. توقيعها ثالث ورابع وقد يكون أول.ولأن دورها "جمهوري" فإن القرار العدل أن يسمي الرئيس المكلف نواف سلام شخصية لوزارة المال لا تمنعها "مرجعيتها السياسية" من تسيير امور البلد عين الديمقراطية هي نزع وزارة المال عن "السلبطة السياسية، ومن يحرد فليجأ الى المعارضة التي هي ايضا في صلب العمل الديمقراطي.