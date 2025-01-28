العدو الاسرائيلي ما زال متمركزاً غربي ميس الجبل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي ما زال متمركزاً قرب مركز اليونيفيل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل.



فيما ثبّت الجيش تمركزه وانتشاره على بعد عشرات الأمتار بحضور فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الاسلامية.

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