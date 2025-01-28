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لبنان

كواليس حكومية: محلل سياسي يريد "الداخلية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2025 | 02:45
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-روى مصدر مواكب لعملية تشكيل الحكومة أن أحد المحللين السياسيين المعارضين والمناهضين للسلطة ولحزب الله، وهو نجل مسؤول سابق، طلب توزيره في وزارة الداخلية ، الا ان المعنيين أشادوا بادائه  السياسي والصحافي معتذرين منه لكون هذه الحقيبة تحتاج اليوم الى شخصية وسطية معتدلة مستقلة لا تريد العمل السياسي أو الترشح الى الإنتخابات ،وأنت اليوم طرفا ومواقفك حادة جداً ، ربما في المستقبل قد يكون لك منصب وزاري إذا كانت لديك الرغبة في الخدمة العامة".
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-تشير أوساط مرجع حكومي الى أنّه "ملتزم طيلة هذه الفترة عدم الظهور في إطلالات حواريّة حتى يذوب الثلج ويظهر المرج".

-يردّد نائب سُنّي في كتلة "معتدلة" أنّ "عدداً من النواب السُنّة سيضعون أنفسهم في تصرّف الرئيس سعد الحريري فور وصوله الى بيروت".

-عبّرت أوساط إعلامية، خلال جلسة خاصة، عن "تضامنها مع إحدى الزميلات التي كانت تشغل منصباً إستشارياً تمّ إبقاؤها فيه من دون ان تتولى مهام جديدة،  وهو الأمر الذي كان قد أثار امتعاضها على مدى أيام.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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